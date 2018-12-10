Как избавиться от накопленного добра

За годы я научилась отпускать почти что угодно.

На самом деле, я стала получать удовольствие от самого факта избавления. Это наслаждение и ощущение свободы!

Но многие мои знакомые борются против избавления от нажитого добра, вцепившись в него мёртвой хваткой. С технической точки зрения ничто не мешает нам всё отпустить — кроме наших привязанностей, ставших настоящими препятствиями на пути к этому.

В этой статье мне бы хотелось поделиться с вами тем, как я избавляюсь от привязанности к вещам (существуют и другие виды привязанностей – и я сейчас как раз с ними разбираюсь!).

Если вы выполните все пункты из списка ниже, то станете примерным минималистом!

Основное правило

Теоретически мы можем отдать любую вещь. Естественно, что с практической точки зрения нам нужен хотя бы один комплект одежды, хоть какое-то укрытие, еда и возможность соблюдать элементарную гигиену. А ещё точнее нам нужен дом, одежда, чтобы ходить на работу и так далее. Но теоретически вы можете избавиться от любой вещи, которая не нужна вам для практических целей.

Но что же держит нас?

Каждая вещь даёт нам ещё что-то, кроме своей практической функции. Или, как минимум, мы верим в то, что она это даёт. Это и есть ключ к пониманию того, как избавиться — понимание того, что вы верите в то, что вы получаете от вещи.

Например, вот небольшой список того, что, как нам кажется, мы получаем от вещей:

Безопасность . Обладание вещами, гарантирующими безопасность или хранящимися “на всякий пожарный” дарит нам иллюзию некоторой безопасности. Когда мы чувствуем себя незащищёнными – мы тут же бежим и покупаем это. Но правда заключается в том, что даже если наш дом напичкан всякими дежурными штуками для обеспечения безопасности и ещё чем-то там «на чёрный день», неуверенность никуда не денется. Она всё ещё огромна. Нас может стереть с лица земли ядерным взрывом, мы можем погибнуть в урагане или пожаре, умереть от сердечного приступа или рака, несмотря на все-все возможные предосторожности. Безопасность – это мираж.

. Обладание вещами, гарантирующими безопасность или хранящимися “на всякий пожарный” дарит нам иллюзию некоторой безопасности. Когда мы чувствуем себя незащищёнными – мы тут же бежим и покупаем это. Но правда заключается в том, что даже если наш дом напичкан всякими дежурными штуками для обеспечения безопасности и ещё чем-то там «на чёрный день», неуверенность никуда не денется. Она всё ещё огромна. Нас может стереть с лица земли ядерным взрывом, мы можем погибнуть в урагане или пожаре, умереть от сердечного приступа или рака, несмотря на все-все возможные предосторожности. Безопасность – это мираж. Комфорт. Мы храним много всего, потому что нам кажется, что все эти вещи дарят нам комфорт и удовольствие. Например, перекусы, видеоигры и всё прочее, что кажется вам удобным и приносящим радость. Возможно, это и дарит вам радость (временную) или отвлекает вас от стресса, но ведь это как расчёсывать незажившую ещё царапину – будет болеть ещё сильнее. Фаст-фуд (как и все другие виды удовольствий и комфорта, которыми мы грешим) делает вам только хуже и снижает комфорт в дальнейшей перспективе.

Мы храним много всего, потому что нам кажется, что все эти вещи дарят нам комфорт и удовольствие. Например, перекусы, видеоигры и всё прочее, что кажется вам удобным и приносящим радость. Возможно, это и дарит вам радость (временную) или отвлекает вас от стресса, но ведь это как расчёсывать незажившую ещё царапину – будет болеть ещё сильнее. Фаст-фуд (как и все другие виды удовольствий и комфорта, которыми мы грешим) делает вам только хуже и снижает комфорт в дальнейшей перспективе. Самооценка . Под эту категорию попадает большая часть вещей — мы храним вещи, потому что нам кажется, что они создают нам определённый уровень самооценки. Например, кожаная куртка может придать вам ощущение крутизны (или, может быть, вы даже почувствуете себя неформалом, если она ещё и с металлическими клёпками), или определённые книги на книжной полке заставляют вас думать, что вы образованны или умны. Если у вас куча дорогого барахла, то вам может казаться, что оно создаёт вам образ успешного человека. Вашу самооценку формирует большая часть ваших 100% непрактичных вещей. Самооценка полностью формируется у вас в голове. Она была создана не вещами, а лично вами.

. Под эту категорию попадает большая часть вещей — мы храним вещи, потому что нам кажется, что они создают нам определённый уровень самооценки. Например, кожаная куртка может придать вам ощущение крутизны (или, может быть, вы даже почувствуете себя неформалом, если она ещё и с металлическими клёпками), или определённые книги на книжной полке заставляют вас думать, что вы образованны или умны. Если у вас куча дорогого барахла, то вам может казаться, что оно создаёт вам образ успешного человека. Вашу самооценку формирует большая часть ваших 100% непрактичных вещей. Самооценка полностью формируется у вас в голове. Она была создана не вещами, а лично вами. Любовь. Если вы храните подарок вашей бабушки или любимого человека, то, возможно, считаете, что эта вещь дарит вам некие воспоминания и эмоции. В сущности, вам кажется, что эта драгоценная вещица дарит вам их любовь. Но их любовь – не в вещах. Она исходит не из них. На самом деле, любовь – внутри вас самих. Это вы сами генерируете любовь и воспоминания. И для этого процесса эта вещь вам совсем не нужна.

Теперь идея понятна, да? У вас может быть и другое, что, по вашему мнению, вы получаете от своих вещей, но на самом-то деле они вам этого вовсе не дают. Это рождается внутри вас.

Вы сами в себе вырабатываете ощущение безопасности, комфорта, уровня самооценки, воспоминаний и любви. И ничто иное.

Отпускаем самое сложное

Естественно, что не нужно избавляться от всего в буквальном смысле, но каково это – избавиться от своих самых сильных привязанностей? Сможете ли вы найти нового себя, прочувствовать свободу и весь мир новых возможностей?

Что же будет, если вы отпустите всё, чем совсем не пользуетесь и всё, что вам не нужно на постоянной основе? Естественно, если у вас останется машина, телефон, компьютер, базовые элементы гардероба и средства гигиены. Плюс самая необходимая посуда и утварь. А ещё диван, кровать и шкаф. Так что же случится, если вы избавитесь от всего остального? Уверена, что вам станет в разы легче, как и мне.

Теперь, основываясь на этом самом Основном правиле из предыдущего пункта, давайте попробуем избавиться от всего того, с чем большинство из нас расстаться не может:

Книги. Если вы любите книги, то, возможно, вам сложно с ними распрощаться. Хотя, наверное, вы никогда и не задумывались над тем – а зачем вам столько. Это часть того, что вы есть. Но вместо того, чтобы забетонировать это своё «я», подумайте – кем вы станете без них. Если бы у вас не было ни одной книги? Кем бы вы были? Нет ответа. Вы можете пересоздать себя заново, и вам не нужны книги для того, чтобы выяснить, кто вы есть на самом деле. Вот попробуйте: отложите те книги, которые вы собираетесь прочесть в ближайшие полгода, но основываясь на том количестве, сколько вы уже прочитали за предыдущий такой же период. Теперь уберите всё, что осталось – вам это не нужно. В принципе, вы можете взять это всё в библиотеке, если уж так снова приспичит. Хотя бесплатные или дешёвые книги можно найти где угодно, при этом они не будут целый год пылиться у вас на полке. Фотографии, сувениры. Я не утверждаю, что вам надо избавиться от всех фотографий и сувениров подряд. Хотя они дают вам то, что, как вам кажется, они дают: любовь по отношению к вашим близким – она внутри вас, а не на фотках, а воспоминания о вашем путешествии по Греции – совсем не в брелке, купленном в каком-то магазинчике на Санторини. Почему бы это всё просто не сфоткать на телефон и не сложить в отдельную папку, откуда вы будете потом брать эти фотки для заставки? Ваши воспоминания о путешествиях и любимых сохранятся, но уже вне всех этих ненужных безделушек. Подарки. Чаще всего мы храним их по той же причине, что и фотки с сувенирами — они напоминают нам о тех близких людях, которые нам их подарили. Предлагаю поступить с ними соответственно так же, как и с вышеупомянутыми предметами – сфоткать. Но часто мы храним подарки ещё и по той причине, что чувствуем себя обязанными, как будто мы взяли обязательство перед нашими близкими держаться за каждый врученный нам подарок. Да нет же! Подарок – это не обязательство и не ноша, которую нужно нести до конца своих дней. Это выражение любви в момент вручения подарка, но любовь не является этим подарком как таковым. И, естественно, любовь – это не ноша и не обязательство. Сфоткайте подарок, а сам предмет отдайте тому, кому он будет нужнее и дороже. Одежда, в которой вы чувствуете себя определённым образом. Одежда делает вас крутым, модным, красивым и офигенным? А может быть, даже не одежда, а туфли, сумочка, какая-то вещица или гаджет, который вы повсюду таскаете с собой? Мы носим эти вещи, чтобы создать определённый образ для окружающих и чувствовать себя тоже определённым образом. Хотя на самом деле это ощущение и образ создаём мы сами, а вовсе не вещи. Мы не можем контролировать то, какими нас видят другие люди. Так что давайте-ка мы перестанем об этом думать и просто будем самими собой, без позёрства и притворства, не прячась за определёнными вещами. Представьте, что вы носите простую и функциональную одежду – и пусть люди сами создают о вас впечатление, общаясь с вами, с вашей открытой душой. Представляете, как будет интересно! Оборудование для игр и спорта. Вы правда им пользуетесь? Я собьюсь со счёта, если захочу перечислить вам всех моих знакомых, купивших тренажёры, эллипсы, гантели и всё прочее, а потом воспользовавшихся ими всего пару-тройку раз. А всё это потом валяется и пылится годами. Отпустите! Вы можете заниматься спортом и без всего этого — выйдите на прогулку или даже совместите её с пробежкой, если просто ходить для вас слишком легко. Добавьте отжимания, приседания, выпады, прыжки и подтягивания. Делайте упражнение «приветствие солнца» в течение 20 минут. А если даже это легко – освойте плиометрические тренировки. Делайте хоть что-то (если нужно), чтобы поддерживать себя в здоровой форме и проводить время на воздухе с пользой. Всё для хобби, которым вы не занимаетесь. На протяжении многих лет я пыталась заниматься несколькими хобби примерно по месяцу или около того, а потом мне становилось скучно, и я бросала. Хотя думала, что потом скоро снова вернусь к этим занятиям. Но не возвращалась. В конце концов я всё выкинула – и испытала огромное облегчение. Теперь я не чувствовала себя виноватой за то, что не занимаюсь хобби. Я занималась тем, что мне нравилось в тот момент. Всякие штуки на всякий случай. Это то, что вам может когда-нибудь понадобиться, но вы уже вот как несколько лет этим не пользуетесь. Избавьтесь от этого. Спросите себя: “Какова вероятность, что мне это действительно понадобится?” А ещё спросите: “И даже если вдруг это случится, насколько мне трудно будет обойтись без этого, может, можно будет взять это напрокат или заменить чем-то?” Большинство вещей из этой серии никогда уже мне не понадобились. Остальное я могла прикупить в секонд-хэнде, одолжить или взять по дешёвке в гипермаркете при крайней необходимости. Я ни разу не пожалела о том, что избавилась от всего этого. Чувство безопасности от их присутствия – это иллюзия. Почему бы не попробовать пожить без этого фальшивого чувства? Почему бы не принять нестабильность жизни и поверить в то, что вы можете справиться со всем, что бы ни случилось? Всегда же получалось. Вещи, на которые вы потратили кучу денег. Вы чувствуете вину, если хотите избавиться от таких вещей, потому что потратили на них сотни (или тысячи). И из-за этого вам кажется, что, отдавая это, вы теряете деньги. Но вы уже потеряли деньги, когда купили это, и длительное хранение и неиспользование уже не изменит этого факта. Отпустите эти ошибочные траты и сократите потери. Забудьте о том, что вы потратились на это в прошлом (оно ушло), и подумайте о том, какие плюсы у вас появятся в будущем. Скорее всего, расходы на хранение превысят (несуществующие) плюсы от того, что вы оставите эти предметы.

Возможно, у вас есть те вещи, которые вас вдохновляют (перечитайте пункт про книги и хобби) или вещи, которые настраивают вас на нужный лад (пункт про одежду), но всё это сводится к тому, что:

Вам не нужны вещи, чтобы создать мнение о себе или своей жизни. Это всё идёт у вас изнутри — вы сами творец того, кто вы есть.

Не забывайте об этом, постарайтесь отпустить то, что вам не нужно и то, чем вы не пользуетесь – и посмотрите, что произойдёт. По мне, так это – самая вкусная часть.

Перевод: Ната Б.

Редактура: Татьяна Камалова